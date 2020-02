Info

Weitere Umzüge in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell sind am Sonntag, 14.11 Uhr, in Freudenburg und Schoden. Am Rosenmontag starten die Züge in Ayl, Schillingen und Greimerath jeweils um 14.11 Uhr. In Trassem ziehen die Narren ab 15.11 Uhr durch die Straßen. Zum Endspurt laden die Irscher für Dienstag, 14.11 Uhr alle Karnevalsfans zum Zug gucken ein, ebenso wie die Serriger. In Kastel-Staadt gibt es keinen Umzug, den habe laut Ortsbürgermeister Reiner Schmitt keiner organisieren wollen.

In der VG Konz beginnt der Umzug in Konz-Könen am Samstag um 15.11 Uhr in der Reinigerstraße. Am Sonntag, jeweils um 14.11 Uhr, gehen die Züge in Wasserliesch und Pellingen durch den Ort. Am Montag ist Wiltingen dran und am Dienstag Konz-Oberemmel (beide 14.11 Uhr).

In der VG Hermeskeil starten weitere Umzüge in Geisfeld (Sonntag, 14.11 Uhr) und an Rosenmontag jeweils ab 14.11 Uhr in Hermeskeil (im Anschluss Party in der Hochwaldhalle) und in Rascheid.