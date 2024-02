Fastnacht 2024 Karneval in der Region: Das waren die Kostümtrends

Die große Neuigkeit des Jahres waren aber die Barbie-Verkleidungen. Wir glaubten fast, in Barbie-Land gelandet zu sein. Mehrere Gruppen von Jugendlichen waren als Persönlichkeiten aus dem Barbie-Universum verkleidet. In Trier ist sogar ein Barbie-Wagen in der Zugstrecke mitgefahren und wurde von den Zuschauern sehr oft fotografiert. Dieser Hype ist auf die Veröffentlichung des Barbie-Films im Juli letzten Jahres zurückzuführen. Der Film wurde viel kommentiert und gelobt, vor allem von den jüngeren. Etwas relativ Neues ist auch, dass die Verkleidungen weniger geschlechtsspezifisch als früher sind. So haben wir Mädchen in Cowboy-Kostümen gesehen und Jungs in Rosa. Die getragenen Kostüme können also die Entwicklung unserer Gesellschaft gut widerspiegeln.