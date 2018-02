später lesen Karneval Möhnen erobern zum 33. Mal Rathaus Teilen

Närrisches Jubiläum am Fetten Donnerstag, 8. Februar: Mit lautem Tamm-Tamm werden die Frauen der „Bitburger Möhnen“ nach eigenen Angaben zum 33. Mal den Amtssitz des Stadtoberhauptes erstürmen und Bürgermeister Joachim Kandels für einen Tag das Kommando in der Eifelmetropole entreißen. Los geht’s auf dem Rathausplatz am Donnerstag, 8. Februar, ab 11.11 Uhr.