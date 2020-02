Zeltingen-Rachtig Beim ersten „Zeldinga Danz Contäst“ begeistern nicht nur die zahlreichen Gruppen die Zuschauer.

Auch dem Oberreisfresser Jörg I. war es eine Ehre, so viele Gäste begrüßen zu dürfen. 17 Gruppen in den Kategorien Gardetanz, Showtanz und Männerballett stellten ihr Können unter Beweis und versetzten die Besucher im Rosenburgsaal in großartige Stimmung. Ob „The greatest Showman“, „Star Wars“ oder die Bienchen aus Monzelfeld, die den Saal in ein „Land voller Magie in eine arabische Nacht“ verzauberten: Es war für jeden etwas dabei.