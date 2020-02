Kostenpflichtiger Inhalt: Rosenmontagszug : 32 Gruppen ziehen durch Kröv

Foto: TV/Petra Willems 28 Bilder 32 Gruppen und Wagen ziehen durch Kröv.

Dicht an dicht drängen sich die Wagen und Fußgassen in den engen Straßen von Kröv zum Rosenmontagszug. 32 Gruppen und Wagen sind in diesem Jahr beim Umzug der Kröver Reichsnarren dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dicht an dicht drängen sich die Wagen und Fußgruppen in den engen Straßen von Kröv zum Rosenmontagszug. 32 Gruppen und Wagen sind in diesem Jahr beim traditionellen Umzug der Kröver Reichsnarren dabei. Zum Abschluss wird in der Nacktarschhalle die Fastnacht weitergefeiert. Foto: TV/Petra Willems