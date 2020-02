Büttensitzung: Als Influencer noch Schnorrer hießen 

Traben-Trarbach Der Karnevalsverein Traben-Trarbach feierte mit rund 300 Gästen die erste Büttensitzung mit einem fünfstündigen, aber kurzweiligen Programm.

Traut sich niemand mehr in die Bütt? Bianca Klimantat, die als gewerkschaftlich organisierte Handtasche im Streik, vorführte, was man als ständiger Begleiter der Frauen alles schleppen muss („Das sind manchmal 25 Kilo. Ich kann ihnen sagen: Das ist kein Spaß!“) und Eric Westerheide als zum Bodyguard des Prinzenpaars umgeschulter Marius Müller-Westernhagen waren die einzigen, die allein auf der Bühne standen.

Was natürlich nicht die Qualität der Gruppenvorträge schmälert. Drei übergewichtige Damen im Fitnesswahn (Gabi Birlenbach, Juliane Krempel und Silvia Stephani) ließen beim Publikum schon durch die Dauerkontraktion der Lachmuskeln die Pfunde purzeln und die Freudentränen rollen. Wobei sich das Trio in einem Alter wähnt, in dem man bewusst ein paar Kilo zusätzlich auf die Waage bringt. „Um die Haut zu straffen!“ Wie alt sie sind? Keine konkrete Angabe, aber: „Wir sind so alt, als wir jung waren, hießen Influencer noch Schnorrer.“ Und die Eltern bestanden immer auf einen leer gegessenen Teller, damit die Sonne scheint. „Was haben wir davon? Klimaerwärmung!“ Sowieso der ganze Hype um gesundes Essen. „Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich Obst“, sagte Gabi Birlenbach.