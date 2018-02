Nachtumzug: Feiern ja, Randale nein

Nach siebenjähriger Pause erlebt die Stadt Bernkastel-Kues wieder einen Fastnachtsumzug. Junge Leute haben sich zusammengetan und organisieren einen Nachtumzug, der heute, Samstag, von Bernkastel nach Kues führt. Nach Angaben von Marvin Denzer, einem der Organisatoren, haben sich knapp 30- Fuß- und Wagengruppen angemeldet. Zehn Leute haben sich in den vergangenen Wochen um die Detailplanung gekümmert. Die jungen Organisatoren bekommen auch Unterstützung von den örtlichen Karnevalsvereinen. Clemens Bekmann

Der Zug startet um 18.33 Uhr in der Burgstraße und führt über Römerstraße, Marktplatz und Brücke zum Forumsgelände in Kues. Dort beginnt dann, zuerst draußen und später in der Güterhalle eine Party für die jungen Generation. Die schon etwas gereifteren Herrschaften feiern auf dem Marktplatz weiter. Gefeiert werden darf. Randale, wie vergangenen Samstag nach dem Nachtumzug in Rivenich, soll es nicht geben. „Wir werden präsent und sichtbar sein“, kündigt Klaus Herrmann, Leiter der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues an. Auch Beamte mit Hunden werden vor Ort sein.