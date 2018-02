Buntes Lichtspektakel beim Nachtumzug

(kik) Alle Jecken und Liebhaber von Nachtumzügen scheinen sich auch dieses Jahr wieder bei den „Graacher Eseln“ verabredet zu haben, um dieses bunte Spektakel mitzuerleben. Die Menschenmassen rechts und links entlang der Straßen und gegenüber der Bühne sind schon sehr beeindruckend, und obwohl es manchmal eng wird, wenn die Motivwagen im Schritttempo die Massen an den Absperrgittern passieren, so sind die begeisterten Fastnachtsjecken an dieser Stelle doch sehr diszipliniert. Und so konnten die rund 25 Wagen- und Fußgruppen ungehindert den Massen zujubeln und sich von ihnen applaudieren und feiern lassen. Im Bild zu sehen ist die Gruppe um Jutta Bernhard aus Graach, die als Wecker durch die Massen laufen. ⇥Foto: Klaus Kimmling