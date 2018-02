Das Dorfgeschehen aus närrischer Sicht

Musik, Tanz, und Vorträge: Die Piffich Kerl’cher aus Wintrich bieten dem Publikum ein vielfältiges Programm auf ihrer 67. Sitzung.

() Die Wintricher Piffich Kerl‘cher haben ihre 67. Karnevalssitzung in der ausverkauften Festhalle Vindriacum gefeiert. Pünktlich um 19.11 Uhr eröffneten die erste Vorsitzende Ulrike Wirz, Sitzungspräsident Werner Marginet und Prinz Markus I. die 67. Karnevalssitzung in Wintrich. Begleitet wurden sie vom Elferrat (Franz-Josef Marx, Mike Wittrock, Klaus Staudt, Hans Schumann, Michael Bollig, Michael Klein, Marco Pelzer, Michael Seesing) und den Gardemädchen. Prinzessin Corinna wurde verspätet durch das Wintricher Männerballett in den Saal getragen.

Die Gardemädchen des Vereins zeigten ihr Können. Annalena Schumann betrat als „Wintricher Tanzmariechen“ die Bühne und bot eine fantastische Tanzeinlage.

Viel Applaus bekamen die Chaos Boys (Kinderelferrat) mit ihrem Tanz. Sie stahlen wie immer die Herzen des Publikums. Vier Wintricher Hip-Hoptänzerinnen präsentierten ihr Können. Sitzungspräsident Werner Marginet machte in seiner Büttenrede eine Analyse von „Der Wintricher Mauer“. Es sollte kein Wasserdamm sein, aber wahrscheinlich ein römischer Grenzwall oder der Beginn eines neuen römischen Dorfs außerhalb von Wintrich. Der Urwintricher Bruno Schnorbach (wohnhaft in Potsdam) teilte auch seine Sicht in Wintricher Platt über den „Damm“ mit. Marco „Ditsche“ Pelzer erzählte ebenfalls Geschichten aus dem Dorf.

Revue passiert wurde das vergangene Wintricher Jahr musikalisch durch die „Weingrünen“, die teilweise schon 50 Jahre ein fester Bestandteil der Kappensitzung sind. Die Schulproblematik, das Wieschen auf der Hunnagaas, der Kurfürstendamm, der fehlende Geldautomat und die Passionsfahrt nach Paris waren hier die Themen.

Der Gastverein aus Bergweiler zeigte neben seinem Gardetanz einen fantastischen Showtanz. Das Männerballett vom KV Ruwer war ebenfalls wieder dabei. Zum Abschluss der Sitzung ernteten die „Piffich Mädchen“ mit ihrem Licht- und Zirkustanz sowie das Männerballett Wintrich mit ihrem bayrischen Tanz tosenden Beifall.

Dank ging an die vielen Helfer, die vor und hinter der Bühne im Einsatz waren.