anbei erhalten Sie einen kleinen Bericht unserer diesjährigen Kinderkappensitzung

sowie ein Foto von der Zwergengarde, mit der Bitte um Veröffentlichung in den

den kommenden Tagen.

Vielen Dank und viele Grüße

Nina Mehn

Karnevalsgesellschaft ''Spumbaken`` Lieser 1949 e.V.



Die kleinen Spumbaken ganz groß



Lieser. Am Sonntag, dem 04.02.2018 hatten die jüngsten Aktiven der KG

Spumbaken Lieser ihren großen Tag. Viele Mamas, Papas, Omas, Opas, große

und kleine Narren aus nah und fern füllten den festlich geschmückten

Saal. Nach Einzug, Proklamation und Inthronisierung des diesjährigen

Kinderprinzenpaares hieß es nun Bühne frei für die große Show der

kleinen Stars. Die Stimmung war grandios, es wurde gesungen, getanzt und

viel gelacht.



Auch in diesem Jahr war das Publikum von den Tänzen der Zwergengarde,

Minigarde und Jugendgarde begeistert und lobte die Kinder mit viel

Applaus.



Viele bekannte Gesichter sorgten mit ihren tollen Reden und Sketchen

dafür, dass die Bauchmuskeln mal wieder so richtig angespannt wurden.



Mit einem dreifach kräftigem Lieserer Heijo bedankten sich alle Aktiven

der KG Spumbaken bei dem tollen Publikum für den gelungenen Nachmittag.



Mitgewirkt haben: Prinzenpaar: Jonas Köhl, Emilia Becker; Minigarde: Lea

und Amelie Offer, Alina, Vanessa und Sara Kohlbacher, Marielle Junk,

Melina Pauly, Jule König, Jule Fehres, Sophia Thanisch, Theresa Kalles,

Vanessa Hebel, Louisa Klassen, Julie Kinn,Trainerinnen: Alina & Annette

Kuntz; Prolog:Constantin Kalles; Rede ''Teeny-Sorgen``: Paula Greis;

''Spider-Girl-Band`` Anna Erbes, Lena Mehn, Eva & Anna Dusemund,

Marielle Junk, Angelina Nobach, Ulrike Erbes; ''Ein Amateur beim

Fußball``: Robin Kiesgen, Luis Kasper; ''Die Synchronschwimmer``: Matteo

Jakoby, Johann u. Jakob Weber, Trainerinnen: Melissa & Judith Jakoby;

Solo-Funkemariechen: Alina Kohlbacher, Trainerin: Kerstin Kohlbacher;

''Mittags bei den Hausaufgaben``: Constantin Kalles, Lea Offer, Jule

König; Gardetanz der Jugendgarde: Phoebe Kiesgen, Cathi Beucher, Anna

Erbes,



Marie Fehres, Lena Mehn, Eva Dusemund, Maxime Kappes, Paula Greis, Emily

Schnepp



Trainerinnen: Sabrina Pauly, Ulrike Kuhnen; ''2 verrückte

Tratschtanten``: Amelie Offer, Vanessa Kohlbacher; Showtanz der

Zwergengarde: Julia Pfeiffer, Lina Rößler, Jolene Grünewälder,



Sophia Büttner, Clara Genetsch, Noah Drenkelfuß, Mia Pietern, Mina

Platz, Lukas Schmitt, Mia Grieber Trainerinnen: Kerstin Kohlbacher,

Gitta Kuntz-Becker; ''The Voice Kids``: Johann Weber



Lea Offer, Sara Kohlbacher, Sophia Thanisch, Theresa Kalles, Jule König,

Matteo Jakoby,



Jakob Weber, Anna Dusemund, Constantin Kalles, Robin Kiesgen



Herold: Christopher Büttner Hoffotograf: Andreas Adams; Schminke: Miriam

Fehres



Technik: Jens Kuhnen, Clemens Zirbes, Manuel Priwitzer, Jesse Probst,

Denis Meurer

