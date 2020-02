Bernkastel-Wittlich Mit zu viel Alkohol am Steuer erwischt zu werden, kann gravierende Folgen haben – Für „Bob“ gibt es preiswerte oder kostenlose Getränke.

Die Polizei bereitet sich ebenfalls auf die närrischen Tage vor und kontrolliert mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften verstärkt vor, während und nach karnevalistischen Veranstaltungen. Einen Schwerpunkt setzten die Beamten auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln.

„Bei Alkohol am Steuer hört der Fastnachtsspaß auf. Wer nach dem Alkoholkonsum sein Fahrzeug stehen lässt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nüchternen Bekannten nach Hause fährt, riskiert allenfalls einen Kater, nicht jedoch seinen Führerschein und weitere unangenehme Folgen“, sagt Beringhoff weiter.

Und diese können weitreichend sein: Wer ein Kraftfahrzeug mit einer Alkoholkonzentration von 0,5 bis 1,09 Promille führt, riskiere ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und mindestens einen Monat Fahrverbot. Ähnliches gelte für den Konsum berauschender Mittel.

Steige die Alkoholkonzentration über 1,1 Prozent, begehe der Fahrer eine Straftat und müsse mit der Einleitung eines Strafverfahrens, der Entziehung der Fahrerlaubnis, Punkten in Flensburg und einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen.

Weiberdonnerstag in Wittlich: Straßen werden gesperrt

Wittlich : Weiberdonnerstag in Wittlich: Straßen werden gesperrt

Aber die Polizistin warnt: „Auch bei einem niedrigeren Alkoholwert kann ein Strafverfahren eingeleitet werden, wenn die Polizei Aus- oder Auffallerscheinungen wie zum Beispiel eine verwaschene Aussprache oder einen schwankenden Gang feststellt. Verursacht der Fahrer einen Verkehrsunfall, erwarten ihn die genannten Maßnahmen schon bei dem Nachweis von 0,3 Prozent.“ Für Fahranfänger, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben oder sich noch in der Probezeit von zwei Jahren befinden, bestehe absolutes Alkoholverbot! Bei einem Verstoß gegen die 0,0-Promille-Grenze drohe die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit einem Bußgeld von 250 Euro sowie einem Punkt in Flensburg.

Beringhoff möchte auf die durch das Polizeipräsidium Trier unterstützte Aktion „Bob – Pick up your friends“ hinweisen. Die Präventionskampagne richtet sich insbesondere an junge Fahrer, um Fahrten unter Alkoholeinfluss zu vermeiden. „Bob“ ist der Fahrer, der nüchtern bleibt und seine Freunde sicher nach Hause fährt.