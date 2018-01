Die Sonne Balis verbindet sich mit Kröver Humor

Die neue Prinzessin bringt mit einem einzigen Satz den Saal mt 400 Narren zum Toben. Von Christina Bents

„Karneval, mein Karneval, jeder Tag mit dir ist schön“, singen die Reichssänger zum Auftakt der Sitzung in Kröv. Das strahlen die Akteure auf der Bühne auch aus, allen voran das Prinzenpaar, Jürgen I. Fischer und seine Frau Prinzessin und Ni Made Sukarini I., die aus Bali stammt. Der Prinz berichtetv, was im Vorfeld seiner Inthronisierung alles schiefgelaufen ist. Seine Frau bingt den Saal mit einer einzigen Aussage auf Kröver Platt zum Toben: „Ich bin ein Kröver Mädchen“.

Aber die Kröver haben noch einiges mehr zu bieten. Der Reichsnarr zeigt, was in der Weltpolitik, der Verbandsgemeinde und in Kröv falsch läuft. Wahrsagerin Katrin Schühlein berichtet was sich im Dorf an Missgeschicken zugetragen hat, und im Kröver „Heute Journal“ wird der Geheimrat Kinheim entlarvt, der den Kröver Straßenbau negativ beeinflusst.

Auch tänzerisch brauchen sich die Kröver nicht zu verstecken. Die Garden zeigen wie mitreißend Tänze sein können. Besonders stolz sind die Verantwortlichen über viele „Wiederkehrende“ auf der Bühne. Die zweite Galasitzung am 3. Februar ist schon ausverkauft. Am 9. Februar ist eine Veranstaltung mit Gesang, Vorträgen, Show, Party und Livemusik.

Mitwirkende: Vorsitzender Sascha Hamm, Sitzungspräsident Thomas Martini, Vize-Sitzungspräsident Marius Krämer, Prinz Jürgen I. und Prinzessin Ni Made Sukarini I., Heidi Plein, Manfred Fischer, Prinzengarde, Trainerin: Katharina Müllers, Funkenmariechen: Rebecca Hahn, Chickendales, Trainerin: Carmen Löwen, Katrin Schühlein, Clapdance: Choreografie Isabell Firus, Kathrin Schnitzius, Jakob Müllers, Marius Krämer, Timo Meisberger, Reichssänger: Frank Weißkopf, Bernd Ketter, Rüdiger Löwen, Roger Schnitzius, Willi Müllers, Michael Herges, Martin Rolf, Michael Reiß, Gerd Müllers, Jakob Scheid, Heiner Reisdorf, Michael Hauth, Ulli Foral, Prinzessin Ni Made Sukarini die I.,Frank Schmitt, Rieslingsteppers: Daniel Martini, Henry Schotman, Lars Öhring, Marco Müllers, Maxi Hermes, Christian Christoffel, Marvin Junglen, Stefan Winkler, Daniel Schnabel, Kai Köckling, Carsten Plein, Mark Moseler, Trainerinnen: Nic Herges, Erica Junglen, Evelyne Löwen, Claudia Metzen, Erica Junglen, Nicole Herges, Heike Schumacher, Dieter Kuschina, Rüdiger Löwen, Bühnenarbeiter/Technik/Licht: Daniel Martini, Marco Müllers, Raphael und Michael Hauth, Christian Wolf, Rene Römer, Conrad Hoffmann, Nico Brittner, Tobias Hauth.