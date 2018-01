Karneval kann kommen: Die kreativen Crazy Flopper Hoppers aus Longkamp

Es ist kalt und ungemütlich. Ein frischer Wind fegt durch die hohe ehemalige Betriebshalle einer Dachdeckerei. Draußen ist es längst dunkel. Die fünf jungen Männer sind direkt von ihrer Arbeit zur Halle gefahren, besprechen sich kurz und fangen an Holzteile zu vermessen, zurecht zu sägen und zusammenzubauen. Weitere Helfer werden in Kürze eintreffen.

Die elf Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren bauen einen Motivwagen für den großen Fastnachtsumzug in Longkamp. Es wird nicht irgendein Fastnachtswagen sein, es wird wieder einmal ein ganz besonderer sein. Die elf Freunde nennen sich „Crazy Flopper Poppers“ - ein Name, der wie Tommy Schommer erzählt, in einer bierseligen Laune entstanden ist. Inzwischen haben sich die Crazy Flopper Poppers aus Longkamp einen Namen als besonders kreative Wagenbauer Namen gemacht. Ihre Konstruktionen sind inzwischen so originell und einfallsreich, dass sie sie verkaufen. Auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues dreht sich auf dem Platz am Bärenbrunnen seit vier Jahren eine sieben Meter hohe Weihnachtspyramide.

Sie ist das Werk der Crazy Flopper Poppers, die dieses handgemachte Stück einst für den Longkamper Fastnachtsumzug angefertigt hatten. Der Bernkastel-Kueser Werbekreis hatte sie seinerzeit für gerade einmal 800 Euro erworben. So viel hatte das Material gekostet, das die Longkamper in den Wagen gesteckt hatten.

Seit zwölf Jahren baut die Truppe überdimensionale und kreative Fastnachtswagen. Überhaupt besticht der Umzug in Longkamp jedes Jahr durch fantasievolle Motivwagen und bunte und einfallsreiche Fußgruppen. Im vergangenen Jahr säumten rund 8000 Besucher die Straßen, an denen entlang sich der närrische Lindwurm, bewegte.

Von dem Motiv, dass sich die Crazy Flopper Poppers für dieses Jahr ausgedacht haben, ist noch nicht viel zu erkennen. Ein Boot? Ein Tunnel? Ein Windrad? „Könnte alles sein“, sagt lächelnd Tommy Schommer, „wir verraten nichts, erst am Fastnachtssonntag wird das Geheimnis gelüftet.“

Es ist eine buntgemischte Truppe. Ein Banker ist dabei, ein Lehrer, ein Betriebswirt, Schlosser, Dachdecker, Stukkateur und Zimmermamn. Sie eint der Ehrgeiz, jedes Jahr noch einen „draufzusetzen“. Und das wird von Mal zu Mal schwieriger. Im vergangenen Jahr bauten sie einen Lego-Technik-Bagger im Maßstab 1:1. Andere Motive waren ein durch Muskelkraft angetriebener Cross-Trainer, eine riesige Hollywoodschaukel und ein sechs Meter großes bewegliches Schaukelpferd.

Bereits im Oktober, November beginnen die Wagenbauer mit den Vorbereitungen. Sie treffen sich regelmäßig in ihrer Stammkneipe Gasthaus Zur Altheck. „Je später der Abend, desto besser die Ideen“, sagt Markus Reichert. Seine Eltern sind ebenfalls begeisterte Fastnachter. Die Mutter macht stets bei einer Fußgruppe mit, der Vater baut mit Freunden seit vielen Jahren einen Motivwagen.

„Unsere Väter waren oder sind noch immer leidenschaftliche Wagenbauer“, weiß Tommy Schommer. Udn wenn sich die Crazy Flopper Hoppers am Fastnachtssonntag kurz vor 14.11 Uhr mit ihrem Wagen in den großen Umzug einreihen und viele Tausend Menschen klatschen und sich freuen, sind alle sehr stolz. Dann haben sich die Mühen mehr als gelohnt.