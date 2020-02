Dritter Nachtumzug in Bernkastel-Kues : Ausgelassene Stimmung an der Mosel

Nachtumzug Bernkastel Kues KC Cueser Schweden. Foto: TV/Hans Krämer

Ein riesiger Glühwurm zieht am Samstag in Bernkastel Kues durch die Altstadt bis zum Forumsplatz in Kues. Mit viel LED und guter Stimmung tauchen die 33 Teilnehmer Bernkastel-Kues zum dritten Mal in eine ganz besondere Atmosphäre.

Tausende Besucher danken es mit guter Stimmung und reichlich Applaus. Im Anschluss an den Nachtumzug, der von der Gruppe der anonymen Wagenbauer ausgerichtet wird, wird auf der After-ZugParty abgefeiert.

Nachtumzug Bernkastel Kues Prinzenwagen des KV Huckebein. Foto: TV/Hans Krämer