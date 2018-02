Eulen, Schweine, Bären und besondere Gemälde

Ihr Name

(cb) Fußgruppen sind oft das Salz in der Suppe bei den Fastnachtsumzügen. Für Dhron gilt das auf jeden Fall. Da ist eine Gruppe mit Schwein und Bär in jeweils einer Person, Einzelschweine und Einzelbären, wunderschöne Schleiereulen und wandelnde Gemälde mit Ortsbürgermeister Michael Thomas als Martin Luther an der Spitze. Für besondere Momente sorgen auch die Steampunks, die durch die von vielen Narren gesäumten Straßen Dhrons tanzen.⇥Foto: Clemens Beckmann