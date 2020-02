Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht : Fantasievolle Kostüme beim Nachtumzg in Osann-Monzel

21 Wagen und 8 Fußgruppen waren beim Nachtumzug in Osann-Monzel. Friedlich mit tollen, fantasievollen Kostümen und aufwendigen Wagen aus der gesamten Region feierten hunderte Narren entlang den Straßen des Weinorts. Die Osann-Monzeler selbst waren mit sechs eigenen Gruppen vertreten, darunter Zigeuner, Eisprinzessinnen, einer Unterwasserwelt, einem Jahrmarkt und einem Dinner. Foto: Christina Bents

Gute Stimmung herrscht beim Nachtumzug in Osann-Monzel am Fastnachtsamstag.

