Die Kelly Family zu Gast in Zeltingen

(cb) Berühmte Gäste in Zeltingen: Die Kelly Family legt im Rahmen ihrer Wiedersehenstournee auch in Zeltingen einen Halt ein. Der Bus läuft im Fastnachtszug mit. Bei näherem Hinschauen sind es aber doch Mitglieder der örtlichen Feuerwehr. 25 Gruppen sind in dem Or unterwegs. Neben den Kellys sind unter anderem Donald Duck, Asterix, Bollywood-Schauspieler, Panzerknacker , wilde Afrikaner und ein ganzer Haufen Toter unterwegs. ⇥Foto: Clemens Beckmann