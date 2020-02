Gala-Kappensitzung: Füchse und eilige Bäckerautos

Kröv Neben lokalpolitischen Themen prägen gleich mehrere närrische Jubiläen das Programm auf der Gala-Kappensitzung der Kröver Reichsnarren.

Wenn einer Jubiläum feiert, dann hat er was zu erzählen. Das gilt auf jeden Fall für die Kröver Reichsnarren, die in dieser Session auf ihr 5 x 11-jähriges Bestehen zurückschauen können. Doch damit nicht genug: die „Kröver Herzjer“, aus deren Fusion mit der KG Schmetterling die Reichsnarren hervorgingen, wären in diesem Jahr 111 Jahre alt geworden. Und das Programm auf der zweiten Gala-Kappensitzung – mit 430 Besuchern genauso ausverkauft wie zuvor die Premiere – ist dem Anlass angemessen. Da legt die Prinzengarde vor den Augen der wortgewandten Prinzessin Carmen I. und des zum Schweigen verdonnerten Prinzen Marco I. einen stimmungsvollen Gardetanz und zum Abschluss des Programms einen Showtanz zu Abba-Liedern wie Super-Trooper, Waterloo und Dancing Queen hin, die beide die Zuschauer mitreißen. Die Krewwa Gutzja gestalten ein Potpourri mit Kostümen und Tänzen auf Melodien wie Tanz der Vampire, Moskau und Machu Picchu, die sie teilweise vor mehr als 20 Jahren aufgeführt haben. Und die Rieslingsteppers begeistern vor allem die weiblichen Zuschauer in ihrer Darstellung als coole Blues Brothers.

Der Besuch eines Fuchses im Haus einer Kröver Familie wird mehrmals in allen Details geschildert. Und auch lokalpolitische Themen bleiben nicht außen vor, so wie die Parkplatzprobleme im Ort, die „Baulandkrise Kröv“ und ausreichend Stellplätze für Wohnmobile. „Kröv ist ein geiler Ort, aber es gibt Dinge, die wir besser machen können“, legen die Kröver Reichssänger ihrem neuen Bürgermeister und Gemeinderat ans Herz. Sie feiern ebenfalls ein Jubiläum: 55 Jahre Kröver Reichsnarren bedeutet 55 Jahre Kröver Reichssänger, erklären sie.

Doch was gibt es Schöneres zum Lachen als das Ablästern über Nachbarorte? Während „Kunem“ bei dem ein oder anderen auf Sympathie trifft („An erster Stelle meiner Beliebtheitsskala kommt Schalke, an zweiter die Familie und an dritter kommt Kunem“), bekommt insbesondere das „unterirdische“ Traben-Trarbach sein Fett weg. „Loh is die Straß gesperrt, loh is die Straß gesperrt, jetzt bei Enkirch och. Jet gin eich de Wolfer en Tipp: Macht lo och noch zu, dann sei mehr se los.“