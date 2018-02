Bunt und grell im Eichenhain

() In der gut besuchten Eichenhainhalle hat der Elferrat, dem Motto „Flower Power“ entsprechend gekleidet, das närrische Publikum durchs Programm geführt. Auch ohne „Joint“ war von Anfang an eine tolle Stimmung in der Halle und das Publikum unterstützte die Akteure mit viel Applaus und der ein oder anderen Rakete.

Wenn auch im letzten Jahr nicht so recht viel passiert war im Ort, so haben Hannes & Käthchen doch einige Kracher aus Hasborn und Umgebung vorgetragen. Mit einem schwungvollen Tanz der Garde ging es in die „gute alte Zeit“ zurück – eine frühere Schulstunde stand auf dem Programm. Die Rentner im Ort bekamen von den Hasborner Frauen ihr Fett weg, bevor Nana Mouskouri vorbei schaute und mit dem Schlager „Komm komm sag uns Deinen Traum“ singend in die Pause überleitete.

Die „Blacklight Ladies“ brachten nach der Pause die Stimmung gleich wieder zum Kochen mit ihrem selbst einstudierten Schwarzlicht-Showtanz und wurden in diesem Jahr von zwei muskulösen Männern mit Strip und athletischen Bewegungen unterstützt. Im Sketch mit Engelchen und Teufelchen wurde einer Frau am Samstagsabend auf der heimischen Couch ins Gewissen geredet.

In seinem Vortrag über die Probleme eines Singels im gehobenen Alter wurden auch die Chancen im Saal anhand der Gemeindestatistik erkundet. Sportlich ging es dann mit den beiden Urgesteinen der Hasborner Fastnacht „Vanessa & Patrizia“ langsam aber sicher dem Ende der Sitzung zu. Wie all die Jahre leitete das Männerballett mit dem Tanz als „Dick & Doof“ das Finale ein, an dem anschließend noch einige Stunden fröhlich gefeiert und getanzt wurde.

Die Akteure: Vorsitz: Dagmar Knödgen und Andreas Römer; Elferrat: Heinz Immich, Helmut Rauen, Alfons Rodermund, Günther Weiland; Hannes & Käthchen (Katharina und Udo Schäfer); Gardetanz; Schule früher (Adelheid Rauen, Hein Immich, Helmut Rauen, Andreas Römer, Günther Weiland); Rentnerbank (Hasborner Frauen); Tanzgruppe „The Blacklight-Ladies“; Samstagabend, 20.15 Uhr (Bettina Schiffels, Biggi Schiffels, Steffi Schroden, Jessica Schuh); Single (Andreas Römer); Vanessa & Patrizia (Adelheid Rauen und Brigitte Stadtfeld); Dick & Doof (Hasborner Männerballett).