Kappensitzung Neumagen-Dhron : Märchen und Monopoly

Neumagen-Dhron (red) Pünktlich um 19.11 Uhr startete der „Fröhliche Steuermann“ seine närrische Fahrt im Römerkastell. Nach der Vorstellung des Kinderprinzenpaares, Prinzessin Sina I. und Prinz Kalen I., wurden die Hoheiten vom KC „NarrenJuch-hee“ aus Piesport auf die Bühne gebeten.

Reini Philipps berichtete, was die Bürger bei den vielen Baustellen alles auf sich nehmen müssen. Hedi Klären war der „Superstar“ des Abends. Sie könnte als Weinkennerin die neue Weinkönigin werden. Als Schmetterlinge entführte die Midi-Garde in eine Phantasiewelt. Die Pedschesträder präsentierten sich frisch, frech, fröhlich mit dem Lied „So lang mir nach laachen“ und heizten das Publikum ein. Der Hit des Abends „Stella Ciao“ ist eine neue Hymne auf das Weinschiff. Nach der Pause wurde das Publikum musikalisch von „Carinas Kronjuwelen“ in Stimmung gebracht. „Griechische Nachrichten“, ein Ouzo und Hellas. Bei Rogo und Lübke wurden gekonnt die Wörter verdreht. Ob „Stellenbaunachrichten“, „Hammerdoppel Dirk Meisterbürger“ oder „Trinkermitbank“, es blieb kein Auge trocken. Bei dem Sketch „Sparmaßnahmen im Altersheim“ wurden die täglichen Dinge „gemeinsam“ erledigt. Die „Resi danc ien“ gestalteten eine tolle Tanz-Show mit Hits und Kostümen aus den 1990er Jahren. Das Männerballett begeisterte als anmutige Bauchtänzerinnen das Publikum. Zum großen Finale brachten die Pedchesträder gemeinsam mit allen Akteuren den Saal zum Toben.