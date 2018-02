Piesport (red) Kunst, Kritik und Kokolores brachten fast 130 Aktiven des KC „Narren Juch-hee“ auf die große Bühne in der Moseltalhalle. Mit über 500 Zuschauern gehört die Sitzung zu den größten im Kreis. Traditionell stehen beim KC die kunstvollen Tänze im Mittelpunkt. Schnelligkeit, Präzision und Variabilität zeigten die beiden Garden aus Piesport, aber auch die Garde aus Haag. Den Wunsch der KC-Betreuerinnen, sich zu verbessern wurde insbesondere beim Tanzduo mit Zoe Karcher und Miriam Lenhardt sichtbar. Ein farbenfrohes und tänzerisch dynamisches Spektakel, unter den königlichen Augen von Prinzenpaar Ferdi und Frederike sowie Kinderprinzenpaar Angelina und Elias, waren dann die Schautänze der Kinder mit ihren bunten Tüchern, die Gruppe aus Horath mit einem Regentanz, die Jugendgruppe als Matrosen des Narrenschiffes und die Große Schautanzgruppe mit Zirkusnummern. Die Frauen zeigten einen „Hexentanz“, und die doch in Teilen füllig erscheinenden Männergruppe entführte die Zuschauer zu einem Kannibalenstamm in die Südsee. Ehrenmitglied Wilfried Hardt meinte: „Frauengruppe und das Männerballet habe ich noch nie so gut gesehen.“>" src="/js/tiny_mce/plugins/irnotes/img/note.png"> Die Vorträge standen dem nicht nach: Kathleen Diedrich als Fahrschülerin, Maria Salem als „Dreck-Weg-Meisterin“, die „KC Wochenschau“ mit Michaela Hill, Astrid Thielen und Andreas Becker meinten zunächst, „im Dorf passiert nix“, konnten dann aber doch viele Dorfereignisse parodieren. Manus Leyendecker stand im 33. Jahr auf der Bühne und gab einen Rückblick aus seinen vielen Vorträgen über „Witze mit zeitlichem Zusammenhang und Witze ohne Zusammenhang.“ Musikalisch dabei: Die „Blauschönung“, eine kreative Gruppe, die selbstgetextete, auf das Dorf bezogene Geschichten aus dem Alltag in Mundart auf bekannte Melodien gestaltet, diesmal mit einem Lied zum Park. Die Begrüßung in der zweiten Hälfte der Sitzung übernahm eine besondere Gruppe: Carinas Kronjuwelen. Die musikalische Begleitung der Sitzung gestaltete die Winzerkapelle Moselloreley Piesport. Eloquenter Sitzungsleiter war Michael Weile.

Die Mitwirkenden: Kindergarde: Angelina Steinbach, Jessica Wintrich, Rosalie Keppeln, Shirley Kirsten, Leni Esseln, Ruth Pastor, Valentina Zachara, Finja Schneider, Betreuer: Janine Freudenreich. Jugendshowtanzgruppe: Alina Traut, Annika Gauer, Jacqueline Grisch, Jessica Wintrich, Jolina Görgen, Julia Schäfer, Kathleen Diedrich, Kim Leyendecker, Kira Schenden, Laura Diederichs, Laura Traut, Lena Junk, Lena Veit, Nina Homes, Annika Schmidt, Betreuer: Steffi Klein, Michelle Köhler. Kindershowtanzgruppe: Alizee Rachow, Marie Keppeln, Rosalie Keppeln, Lina Krebs, Maja Collmann, Elena Kettern, Leni Esseln, Shirley Kirsten, Valentina Zachara, Livia Mardenis, Finja Schneider, Samira Schneider, Nele Arenz, Ruth Pastor, Anna-Sophie Erz, Betreuer: Steffi Klein, Michelle Köhler. KC-Duo: Akteure: Zoe Karcher, Miriam Lenhardt, Betreuer: Nicola Prinz. KC-Funkenmariechen: Liyah Bujung, Betreuer: Julia Schmitt. Männerballett: Andreas Becker, Markus Botzet, Sebastian Weller, Thomas Bomberding, Peter Bombarding, Egon Esseln, Alexander Keppeln, Christian Keppeln, Jan Bomberding, Oliver Sehn, Marco Schenden, Pierre Einicke, Volker Schmitt, Dirk Schneider, Julien Herges, Christian Mertes , Felix Paul, Betreuer: Carina Mertes. Damenballett: Anneliese Becker, Manuela Bernard, Renate Braun, Manuela Diedrich, Diana Gauer, Michaela Hill, Heidi Köhler, Brigitte Schäfer, Carmen Schenden, Michelle Köhler, Betreuer: Kathleen Diedrich, Kira Schenden. KC-Garde: Janine Freudenreich, Michelle Köhler, Laura Traut, Mara Ludwig, Kathleen Diedrich, Nadine Seuser, Linda Homes, Mareike Petry, Julia Schäfer, Annika Gauer, Jennifer Mertes, Betreuer: Jennifer Mertes. Showtanzgruppe: Carina Mertes, Christiane Kunz, Diana Ebert, Frauke Mattes, Jacqueline Hoffmann, Janine Freudenreich, Jennifer Weinsberg, Julia Mertes, Julia Schmitt, Kevin Reiter, Linda Homes, Lisa Bechtel, Mareike Petry, Michael Bures, Michael Weile, Michelle Köhler, Nadine Seuser, Nicola Prinz, Sabine Veit, Sophie Eichers, Volker Schmitt, Lena Schenden, Alicia Kerr, Betreuer: Lena Schenden, Nadine Seuser. Büttenredner: Akteure: Maria Salem, Andreas Becker, Michaela Hill, Astrid Thielen, Kathleen Diedrich, Manus Leyendecker. Carinas Kronjuwelen: Carina Mertes, Christoph Esseln, Christian Mertes, Heiko Breit, Andreas Müller. Blauschönung: Manus Leyendecker, Thorsten Rössler, Michael Quint, Matthias Quint, Daniel Licht, Daniel Gutjahr. Prinzenpaare: Prinz Ferdi der Erste, von Haus und Schlüssel und Prinzessin Friederike die Erste von Schein und Münze; Kinderprinz Elias der Erste der Karateschwimmer aus der Brotstraß, Kinderprinzessin Angelina die Erste das Gold­tröpfchen aus der Römerstraß.