Kappensitzung : Kunst, Kritik und Kokolores in Piesport

Piesport In Piesport ist bei der Kappensitzung viel getanzt, gesungen und gefeiert worden. Sketche und Büttenreden fehlten natürlich auch nicht.

Kunst, Kritik und Kokolores sind seit Bestehen des Vereins die Inhalte der Sitzung. Tänzerisch kunstvoll und optisch bunt die Tänze der Schautanzgruppen, diszipliniert, präzise und klar die Tänze der Garden, in diesem Jahr auch unterstützt durch die Garde des Karnevalvereins aus Heidenburg. Vor allem in ihrer synchronen Entwicklung hervorzuheben ist das Tanzduo Zoe Karcher und Miriam Lenhardt. Die Trainerinnen haben wieder viele Ideen und Engagement eingebracht, um die Qualität der Tänze weiter zu erhöhen.

Kokolores gab es gleich zu Beginn der Sitzung, als Maria Salem eine Ode an Prinz Egon intonierte, kleines Tänzchen inklusive. Kathlen Dietrich, zum ersten Mal ohne Reimvortrag, präsentierte sich als Greta, die Piesporter Klimaschützerin. Sie forderte den anwesenden Bürgermeister der VG auf, etwas zu tun, damit er nicht zum „Nachtwächter“ wird. Die komische Dynamik einer Paarbeziehung beschrieb in ihrer Klage über die Männer Brigitte Schäfer: „Ich habe meinen über eine Anzeige kennengelernt. Frau mit Traktor gesucht – bitte Bild vom Traktor schicken.“ Wie vergangenes Jahr mit Rollator erschienen die beiden „Alten“, diesmal „Rentnerhausmeister“ Ferdi Beicht und der „Ex-Schraubendreher“ Peter Seibel. Ortspolitisch bissig wieder die „KC Heute Show“ (Andreas Becker, Astrit Thielen, Michaela Hill) mit der berechtigten politischen Farbfrage an Ortsbürgermeister Stefan Schmitt, wieso ein „Schwarzer“ eine grüne Perücke trägt. Eine Überraschung war der nächste Vortrag, zwei neue Gesichter auf der Bühne, der Prinzessingatte Robert Steinbach und der Kinderprinzenpapa Jörg Endris, welche sich bei „Schneider Sepp“ (Gasthaus Römerbrunnen) bei der originalen Inhaberin Marianne Seibel trafen und den Wagen für den Umzug planen wollten. Aber wie es in Vereinen und Räten so geht: Vor lauter Geschwätz über andere Leute war am Ende nichts geschafft. Sehr viel Applaus bekam Kinderprinz Raphael für seine beiden gesanglichen Beiträge.