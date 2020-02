Mehr als 300 Aktive beim Zug in Traben-Trarbach

Rekordbeteiligung beim Traben-Trarbacher Rosenmontnagszug.

So viele Wagen und Fußgruppen wie noch nie, meldet Zugleiter Gernot Weyrich für den Rosenmontagszug 2020 in Traben-Trarbach. Insgesamt sind 25 Positionen mit mehr als 300 Aktiven unterwegs. „Wir sind gut dabei“, sagt Weyrich und lacht, bevor sich der Zug seinen Weg durch die Zuschauer in Richtung Lorettahalle bahnt.

Foto: Petra Willems