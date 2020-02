Umzug Manderscheid : Mit den Sektperlen in 1001er Manderscheider Nacht

Mit den Sektperlen in 1001er Manderscheider Nacht Manderscheid Die Großstadthelden, die in Manderscheid den Umzug organisieren, konnten sehr zufrieden sein: Insgesamt 41 Gruppen, darunter 23 Wagen und 18 Fußgruppen waren in den Straßen der Kurstadt unterwegs, um Karneval zu feiern. Einigen Gruppen waren aus Manderscheid selbst, wie ?Aladin?, die Grafengarde, die ?kleinen Helden?, Eulen oder die ?Sektperlen?, die als Hexen gingen. Besonders war in diesem Jahr das erste Manderscheider Dreigestirn, dass prunkvoll im Umzug mitging und Tulpen und Küsschen verteilte (siehe Foto). Begleitet wurden sie von einem Fanfarenzug. Die Besucher empfingen sie begeistert. Fastnachtswagen und Gruppen kamen nicht nur aus den Nachbarorten nach Manderscheid, sondern auch von weiter her, beispielsweise aus Gondorf oder Pickließem. Die Organisatoren nehmen an, dass der frühe Termin ihren Umzug für Gruppen aus anderen Orten attraktiv macht. Chb. Foto: Christina Bents