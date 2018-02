später lesen Karneval Mit Ehrung und vielen Gästen Teilen

Am 03.02.2018 waren wieder viele Karnevalsjecken auf die diesjährige´Kappensitzung des KV Knollkäpp in der Schulsporthalle in Maring-Noviand gekommen und haben bis in die Nacht gefeiert. Pünktlich um 20.11 Uhr zog der Elferrat mit der Teenie- und KV Garde ein. Die Sitzungspräsidentin Gabi Ballmann begrüßte alle Anwesenden und kündigte das diesjährige Kinderprinzenpaar an. Prinzessin Ella I. die Rockprinzessin aus der Innergaas und Prinz Sebastian I. der Dribbelkönig vom Winkel begeisterten die Narrenschar mit Ihrer tollen Rede und charmanten Art. Zu Ehren des Prinzenpaares führte unser Tanzmariechen Anne Kirsch aus Platten einen super Gardetanz auf. Drei von unseren Karnevalsmitgliedern (Gabi und Ernst Schwab, Lothar Jakoby) wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt von Andreas Noll vom Landesverband Rhein-Mosel-Lahn. Dieses Jahr zum ersten Mal bei uns in Maring-Noviand auf der Sitzung eine Abordnung der KG ‚‘Löstige Langeler`` aus Köln-Porz. Mit im Gepäck hatten Sie Ihre Tanzgruppe: die Langeler Rahmkamellche. Der Showtanz kam super an und brachte riesen Stimmung. Büttenreden und Sketche sorgten dann für viele Lacher und kamen beim Publikum super an. Die Gardetänze von der Teenie- und KV Garde machten das Programm dann komplett. Unsere Gäste aus Niederkail führten einen lustigen ‚‘Barfinder`` Showtanz auf. Auch zu Gast bei uns waren unsere Karnevalsfreunde der KC Narren Juche aus Piesport mit Ihrem Prinzenpaar Prinz Ferdi I. von Haus und Schlüssel und Prinzessin Friederike I von Schein und Münze. Den krönenden Abschluss machte dieses Jahr die Showtanz Gruppe der KV Garde und die Garde-Omas. Nach der Kappensitzung feierten alle die noch fit waren gemeinsam in der Bar bei leckeren Cocktails weiter.