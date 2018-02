Tunnelvisionen und Geburtstagsküsschen

Der Kampf ist heftig aber kurz. Stadtbürgermeister Wolfgang Port hat wie immer keine Chance. Die Stadtkasse mit einigen Scheinchen für den guten Zweck ist weg und die Krawatte ist natürlich ein Stück kürzer. Die Bernkasteler Möhnen sind als starke Einheit, 21 von 24 Frauen erschienen. Seit 40 Jahren sind sie am höchsten Feiertag der Frauen unterwegs und sammeln unter anderem Spenden, die sie für soziale Zwecke spenden. Autos anhalten und die Fahrer um Wegezoll bitten, dürfen sie allerdings nicht mehr. Deshalb ist das Spendenaufkommen auch rückläufig. „Wir könnten noch ein paar Sponsoren gebrauchen“, wirbt Anne Karl.

So viel zum eher ernsten Teil. Aber es gibt natürlich auch den lustigen. Anne Karl hält eine Rede, die jeder Bütt gut zu Gesicht stehen würde. Wenn der Burgbergtunnel, in dessen Nähe sie wohnt, die vieldiskutierte Fluchtröhre bekommt und gesperrt wird, würden die Möhnen in der unmittelbaren Umgebung für Unterhaltung sorgen, kündigt sie an: mit Tretbootfahren, Eislaufen, Kneipe, Gartenschau. „Wir Möhnen tun unsere Gäste richtig verwöhnen“, reimt sie.

FOTO: privat / TV

FOTO: privat / TV

Die Wehlener Eulen und Schüler der Rosenberg-Schule stürmen etwas später die Verbandsgemneindeverwaltung. Bürgermeister Ulf Hangert hat ein besonderes Geschenk für die Frauen aus Wehlen: ein Möhen-Tüten-Starterset aud Basis der neuen Biotüte. Der Inhalt: ein Piccolo, ein Aspirin und ein Döschen Sardinen. Die Rosenbergschüler bekommen Obst und Süßes.

Hangert hält auch wieder eine seiner geschliffenen Reden. „Wir sehen, in Mainz und in Berlin läuft alles wie immer. Das macht die Sache nicht besser, nur noch schlimmer. Uns steigt nicht selten ins Blut das Adrenalin, wenn man sieht, was die so treiben in Berlin“; sagt er.

Die neue Biotüte bekommt auch ihr Fett weg. „Denn ist die Tüte erst mal aufgeweicht, hat man nur noch große Sauerei erreicht.“ Mehrfach kommt der Refrain: „Drum lasst uns jetzt trinken ein Gläschen Sekt, denn das hebt die Stimmung ganz perfekt!“ Bei so vielen Trinksprüchen empfiehlt es sich aber nur kleine Schlucke zu nehmen.

Die Wehlener Eulen bedanken sich wie immer mit Liedern. Der Refrain in einem davon kommt auch gut an: „Am fetten Donnichdach hat os en Luftschlang gebess. Die Männer wessen goa net, wie scheen so wat es.“

FOTO: Beckmann, Clemens / TV

FOTO: Beckmann, Clemens / TV

FOTO: Beckmann, Clemens / TV