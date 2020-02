Karneval : Tanzende Funken und ein Hausmann in der Bütt

Die Niederöfflinger Schnapsbollen sind in einer voll besetzten Wilhelm-Hees-Halle in ihre Session gestartet. Sitzungspräsident Florian Weber begrüßte die 250 gut gelaunten Gäste und eröffnete das abwechslungsreiche und kurzweilige Programm der mehr als 50 Akteure, das den Lachmuskeln der Zuschauer keine Verschnaufpause erlaubte.

Weitere Termine des KCN: Kinderkarneval am 15.Februar um 16.11 Uhr in der Wilhelm-Hees-Halle sowie Rosenmontagsumzug am 24.Februar um 14.11 in Niederöfflingen.