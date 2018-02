Viel Lob für die jungen Organisatoren

Ihr Name

Es ist kalt an diesem Premierenabend. Doch das hält niemanden von einer Abstecher nach Bernkastel-Kues ab. Offensichtlich haben vor allen die jungen Leute aus der Region auf diese Veranstaltung gewartet. Tausende stehen beim Nachtumzug an der Strecke zwischen Burgstraße und Forumsplatz.

30 Gruppen machen sich auf den Weg, zehn kommen aus der Stadt, der Rest aus dem Umland. Der erste Wagen hat gleich besonderes Thema: Mehr Beton für Bernkastel-Kues steht auf dem Schild. Auf dem Wagen dreht sich eine Betonmischmaschine. Dahinter laufen einige Leute in Bauhandwerkerkluft und mit Schubkarren. Sie spielen auf die Filmpersiflage an, den der gebürtige Bernkastel-Kueser Felix Schon gedreht hat und in dem es um die Entwicklung der Stadt geht.

Das Besondere: Es ist nicht nur der erste Nachtumzug in Bernkastel-Kues sondern auch der erste Umzug seit 2011. Und er wird von zehn jungen Leuten organisiert, die wieder die Narretei auf die Straßen der Stadt bringen wollen. „Wir sind sehr, sehr zufrieden“, sagt Marvin Denzer. Zusammen mit Simeon Oster hat er die Hauptarbeit geleistet. Es sei alles friedlich abgelaufen. Viele Teilnehmer hätten berichtet, dass der Umzug sehr gut organisiert gewesen sei.

Auch nach dem Spektakel sei auf dem Forumsplatz und in der Güterhalle alles problemlos abgelaufen. „Um 1 Uhr haben wir die Musik leiser gedreht, und um 2 Uhr war die Güterhalle wie verabredet leer“, sagt Marvin Denzer. Wenn die Stadt mitspiele, werde es eine Wiederholung geben. „Es war ein toller Erfolg, das freut mich für die jungen Leute“, sagt Eric Achtermann von Karnevalsverein Huckebein Bernkastel-Kues, der beim Umzug mit dabei ist.