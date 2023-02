Hundheim : Ein Hotel für Insekten

Fast 20 Wagen und Fußgruppen machten sich auf den Weg durch Hundheim Foto: Strouvelle Christoph

Gute Laune in Hundheim: Fast 20 Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen ziehen am Sonntag durch Hundheim. Für Lokalkolorit sorgte der Hinweis auf ein Sandarium, ein Insektenhotel, das in der Erde gebaut wird und im Frühjahr in Hundheim realisiert werden soll.