Volle Halle in der Grafschaft

() In Veldenz ist die Stimmung bei beiden ausverkauften Sitzungen bis zum Schluss auf sehr hohem Niveau. Nach der Vorstellung und Begrüßungsrede des Prinzenpaares Sophia I. (Steinke) und Prinz Clemens I. (Hoff) tanzte die Kindergarde „Velnza Fisselcher“. Im Programm wurden unter anderem die Olympischen Winterspiele aus Pyeongchang nach Veldenz verlegt. Garagenflüsterer erzählten aus der Heimat so einige Geschichten. Auch Blaue Mädels kamen, um zu zeigen, was sie wären, wenn sie nicht auf der Bühne stehen würden.

Im Gespräch der Thekenphilosophen vom VMO konnte man viele Neuigkeiten erfahren. Als Sitzungspräsident Marco Schaaf das närrische Publikum fragte, ob jemand Günni kenne, konnte Joachim Schwab näheres über seinen Freund erzählen. Die Sitzung sollte kurz unterbrochen werden, als Markus Steffen für Sicherheitsinstruktionen in den Saal kam. Dieses Jahr erzählten die Secco-Sisters davon, dass früher alles besser war. Zwischendurch tanzten in Veldenz die Garden aus Monzelfeld, Neumagen-Dhron, Hundheim und Ürzig. Weitere Tänze gab es von den „City Girls“ aus Veldenz. Das Prinzenpaar zeigte mit vielen Veldenzer Jugendlichen ihr tänzerisches Können. Zum Abschluss sangen die „HaRiBas“.

Mitwirkende: Sitzungspräsident Marco Schaaf, iebener-Rat (Kevin Rieb, Svenja Rieb, Clemens Hof, Sophia Steinke, Georg Rieb, Gudrun Rieb), Kindergarde „Velnza Fisselcher“ (Trainerinnen: Isabell Dansauer und Anke Müller), Garagenflüsterer (Walter Westermann und Norbert Follmann), Garde Monzelfeld (Trainerin Farina Croy), Blaue Mädels (Trainerin Lida Hille), Thekenphilosophen vom VMO (Ernst Wagner, Markus Mich, Dennis Dansauer, Sascha Dansauer), Tanzmariechen (Jana Schommer) , Joachim Schwab, Prinzenpaartanz (Trainerin Jenny Grasnick), Sicherheitsinstruktion (Markus Steffen), TV-Sendung Olympia 2018, City Girls (Trainerinnen Anke Müller und Nadine Bohn) Secco Sisters (Doro Berg, Andrea Kraemer, Elisabeth Kruft, Heidi Wagner), Garde Dhron (Trainerinnen Michelle Hermann und Sophie Schulz), HaRiBas (Kalle Haas, Georg Rieb, Heinz Basten), Dog City Girls, Garde Ürzig