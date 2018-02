Wo der FCK gewinnt, bleibt die Kirche im Dorf

44 Jahre alt und kein bisschen müde präsentierte sich der Karnevalsverein „Aspel-Mesche“ Kinderbeuern-Hetzhof bei seiner Jubiläumskappensitzung. Von Holger Teusch

Mehr als 80 Akteure, wer genau mitzählte, kam wohl auf 88, also doppelt so viele, wie der Karnevalsverein Kinderbeuern-Hetzhof an Jahren alt wird, standen bei der „Aspel-Mesche“ in der langen Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Bühne. Zum närrischen 44. Jubiläum legten sich die Karnevalisten aus dem Alftal richtig ins Zeug. Büttenreden, Sketche und Tänze, insgesamt zwölf Programmpunkte, begeisterten 300 Zuschauer in der Schulsporthalle und sorgten für kurzweilige fünf Stunden. Selbstbewusst sind nicht nur die Karnevalisten. Ihren FCK haben sie aus der sportlichen Misere geholt, dichteten die immer wieder ihre roten Nasen verlierenden Clowns Georg Werner und Christoph Palm. Und wer da erst einmal stutzte, mit dem FCK waren nicht die Pleitefußballer aus Pfalz gemeint, sondern der auch schon längst totgesagte FC Kinderbeuern. Nur in Sachen Stadion gibt es Problem-Parallelen zwischen dem wiederbelebten Alftal-FCK und dem aus Kaiserslautern: „Die kaputte Bande ist eine Schande“, meinte Palm. Genauso wie die Erhöhung der Friedhofsgebühren wegen zu vieler freier Grabstellen: „Es ist uns nicht mehr ganz geheuer, das Sterben wird hier immer teurer.“

Trotz oder gerade wegen des Lokalstolzes: „Die Kirche bleibt im Dorf“, sagten Hannes und der Bürgermeister, alias Erwin Weberskirch, und Werner Ehlen. Und deshalb müssen auch alle Glocken läuten dürfen. Das Ding-Dong von nur einer sei ja wirklich zu mickrig, meckerte das Duo.

So gut Vorträge und Sketche auch waren, die Begeisterung für die Tänze übertraf in Kinderbeuern alles. Zum Abschluss verwandelte sich die durch das Publikum schlängelnde Raupe in tanzende Schmetterlinge und begeisterte mit einer farbenfrohen Choreographie. Fasziniert auch, wie Tanjas magische Showtanzgruppe mit akrobatischen Einlagen verzauberte. Dass solch hochklassige Tänze im nur gut 1000 Einwohner zählenden Kinderbeuern aus eigener Kraft auf die Bühne gebracht werden, ist auch Folge der guten Nachwuchsarbeit. Drei Garden ließen am Abend die Bühne beben.

Spruch „Die Statistik lässt keine Ruh, in der Gemeinde machen zu wenig Leut‘ die Augen zu. Denn das Leben im Alftal ist lustig und heiter. Deshalb machen wir noch ein bisschen damit weiter.“ (Die Clowns Georg Werner und Christoph Palm zur Erhöhung der Friedhofsgebühren.)

Weitere Veranstaltungen Rosenmontagsumzug am 12. Februar um 14.11 Uhr (Start an der Grundschule), anschließend After-Zuch-Party