Von Holger Teusch

(teu) Zum närrischen Jubiläum der „Hunthemer Gapperte“ zeigt sich der Himmel in den Vereinsfarben im schönsten Blau-Weiß. Noch mehr Farbenpracht gibt es beim Rosenmontagsumzug zum 55-jährigen Vereinsbestehen der Karnevalisten von Hontheim. Von „Hunthem Airways“ (natürlich wieder in blau-weiß) bis zu den zeitlosen Weckern zeigen zehn Gruppen – meist zu Fuß – eine große Vielfalt an fantasiereichen Kostümen. ⇥Foto: Holger Teusch