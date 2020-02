Karneval : Zeitreise in die wilden 20er Jahre

Der Karnevalsverein Huckebein lässt die wilden 1920er Jahre wieder aufleben. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Eine Kappensitzung mit Geschichtsstunde: Die Karnevalisten vom KV Huckebein in Bernkastel-Kues nehmen das Publikum auf eine Zeitreise in die Zeit des Charleston mit - und bringen Mega-Stimmung in die Güterhalle

Auch die zweite diesjährige Kappensitzung des KV Huckebein ist mit 155 Gästen in der Kueser Güterhalle wieder ausverkauft: Das Publikum erwartet ein spektakuläres Programm, das sogar eine kleine Geschichtsstunde beitet. Aus aktuellem Anlass bauen die Karnevalisten sogar eine ernste Mahnung ein, ohne damit die Stimmung zu vermiesen. Ein äußerst gewagtes Manöver - und es gelingt in einer Show, die den „goldenen“ und manchmal auch nicht so „goldenen 20er Jahren gewidmet war.

Nach der Vorstellung des diesjährigen Prinzenpaares Manuel I. und Maren I. zeigen das Huckebeinballett und die Nachwuchsgarde ihr Können. Maria Salem besingt anschließend mit Federboa ihren „Egon“, einen Klassiker der 20er Jahre und Eric Roth spielt souverän den „Alten Mann“. Anschließend tanzen Dick und Doof, Micky und Minnie Maus und Fliegerpioniere - allesamt Figuren der 1920er Jahre. Birgit Preuß findet die Ursache für die Erderwärmung: „Wir haben den Kindern immer gesagt, sie sollen den Teller leer essen, damit es morgen schönes Wetter gibt. Jetzt haben wir dicke Kinder und Klimawandel“.

Die „Katastrophenmelder“ Markus Lotz und Stefan Schuster widmen sich den Geschehnissen in Bernkastel-Kues und erinnern an das gescheiterte Feuerwerk beim Weinfest: „Beim Feuerwerk, so war die List, hört man auf, wenn’s am schönsten ist.“ Nach der Pause lassen die Hucki-Singers die 1920er Jahre Revue passieren - mit einem kleinen Vortrag über die Ereignisse dieser Zeit - von der Emanzipation der Frauen über den Charleston-Tanz bis zum großen Börsencrash und dem deutschen Faschismus. Redner Werner Klein hebt warnend den Finger und nimmt auf das Thüringer Wahlergebnis Bezug, das in der vergangenen Woche die Republik erschütterte. Er fordert alle auf, sich jenen Kräften, die die Freiheit angreifen, entgegenzustemmen. Die Botschaft kommt an - das Publikum applaudiert. Briefträger Dennis Müller nimmt Bürgermeister Wolfgang Port auf die Schippe und erklärt, warum er nun im Ortsbeirat des Bernkastel-Kueser Stadtteils Andel sitzt, wo jetzt doch alles viel besser läuft als in der Stadt. Auch Kalle Huwer als „Horscht aus Saarbrigge“ bringt jede Menge Kalauer. Die Sitzung endet erst nach 1 Uhr am Morgen - aber die Party ist noch lange nicht vorbei.