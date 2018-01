Ausgelassene Stimmung, tosender Applaus

Zaubernder Druide, Gladiatorinnen und leere Kassen: Hochstimmung bei mehr als 500 Narren auf der Kappensitzung des KV Neuerburg 369.

() „Spinning ist ein Fahrrad, das nicht ankommt“, so die Feststellung des Sportsfreundes alias Florian Kartz (Herold) bei der ersten Büttenrede seines Lebens. Beim Publikum ankommen tut an diesem Abend auf jeden Fall das Programm des KV Neuerburg 369. In der am Samstagabend mit mehr als 500 Narren ausverkauften Stadthalle in Neuerburg herrscht Karnevalshochstimmung pur.

Pünktlich um 20.11 Uhr eröffnet Sitzungspräsident Manfred Peters nach dem Einzug der Prinzen-, Funken- und Stadtgarde, gefolgt von der Antrittsrede des Prinzenpaares, Stefan I. und Caro I., die Kappensitzung. Da die ehemalige Stadtbürgermeisterin Anna Kling sich Ende vergangenen Jahres zu einer Neuorientierung entschloss und der Eifel den Rücken kehrte, übernahm in diesem Jahr der Erste Beigeordnete Lothar Fallis die feierliche Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar. Als Druide getarnt, übergab er Stefan I. und Caro I. den Schlüssel der Stadt Neuerburg mit den Worten: „Der passt überall, sogar bei der Stadtkasse. Aber da ist ja, wie ihr wisst, nichts zu holen.“

Das Publikum belohnt den Einstand in die Kappensitzung und alle weiteren Auftritte mit tosendem Applaus. Die Büttenreden von Sportsfreund Florian Kartz, der, als er das letzte Mal auf einem Laufband stand, aus dem Rewe geflogen ist, oder Frank Schamburger beim Thekengespräch sowie die Rede von Norbert Weiler, dem Prinzenpap, sind kurzweilig und gepfeffert. Mittendrin sorgen die Dompiraten neben dem Musikverein Neuerburg für Stimmung. Der Auftritt der „Eifeler Stäänefleejer“ reißt wie im vergangenen Jahr den letzten im Saal vom Stuhl. Die temporeiche Tanz- und Akrobatik-Darbietung der Gruppe ist hoch professionell und ein Augenschmaus für das Publikum. Das trifft ebenso auf die Auftritte der Tänzerinnen der einzelnen Gardegruppen zu, die als Gladiatorinnen oder im Charleston-Look die Gäste im Saal mit ihrer temporeichen Show begeistern. Zu den weiteren Höhepunkten gehört der Auftritt des Männerballetts Schönecken, das mit iseinem „Bulli“ auf der Bühne auf Reisen geht. Kurz nach Mitternacht startete dann die Karnevalsparty bis tief in die Morgenstunden.

Mitwirkende: Einzug des Hofstaates, Prinzengarde, Funkengarde, Rot-blaue Funken, Stadtgarde, Till, Herold, Elferrat und abschließend Prinzenpaar Stefan I.(Weiler) und Caro I. (Ambros), Sitzungspräsident Manfred Peters, Schlüsselübergabe 1. Beigeordneter Lothar Fallis, Gardetanz der Funkengarde

Michelle Bermes, Bärbel Brunker, Carina Seidel, Lea Thibol, Michelle Ambros, Christina Pauls, Hannah Kapell, Trainerinnen: Ina Weimann und Steffi Lux, Die Dompiraten mit Andreas Kruppert, Micky Karpen, Dominik Niess, Christian Wirtz, Die Eifeler Stääneflejer, Gardetanz der Prinzengarde mit Michelle Ambros, Yvonne Bermes, Nina Flad, Lena Kandels, Celine Metz, Anika Nickels, Marina Nickels, Kerstin Potzus, Johanna Schaper, Ina Weimann Trainerin, Claudia Sitzen-Freisen, Kurz beleuchtet mit Norbert Weiler; Gardetanz der Rot-blauen Funken mit Sedra Al Aswad, Nicole Bauler, Anna Essenpreis, Lissi Groben, Helena Hoffmann, Lena Lamberty, Michelle Pauls, Nina Roppes, Madeleine Rossler, Kerstin Scholtes, Tina Thomas, Sarah Zavelberg, Andi Weiler, Trainerinnen: Tines Gruben, Sarah Zavelberg, Janina Diederichs; Ein Sportsfreund mit Florian Kartz; Showtanz FGN mit den Gladiatoren Kerstin Daleiden, Laura Hermes, Melanie Pick, Rebecca Weimann, Kerstin Thielen, Anna Steils, Nadine Bermes, Christina Gruben; An der Theke mit Frank Schamburger; Showtanz der Prinzengarde: Charleston mit Sabine Weiler, Elfriede Weyrich-Ambros, Carsten Weimann, Sven Mayers, Thomas Milbert, Sebastian Schulze, Dennis Lamberty, Carsten Kaufmann, Patrick Schwartz, Marvin Kandels; Die Enzstreetboys mit Florian Kartz, Denis Kartz, Fabian Lux, Wolfgang Schoden, Yannek Hoffmann Trainerinnen: Anika Nickels, Claudia Sitzen-Freisen; Showtanz der Funkengarde: Zirkus mit Laura Schmitz; Männerballett Schönecken mit Florian Spoo, Michael Optensteinen, Stefan Bayerschen, Jan Eppers, Christian Schuster, Kurt Hermes, Jochen Heinz, Thomas Michalek, Tobias Merkes, Trainerinnen: Jenny Engelen, Sarah Großmann; Showtanz der Rot-blauen Funken: Back to the 90`s; Elferrat mit Andreas Hoffmann, Toni Fallis, Daniel Hoffmann, Andreas Weiler, Alex Ziewers, Yannek Hoffmann, Fabian Lux, Denis Kartz, Jens Kinne, Wolfgang Schoden, Michael Zavelberg, Florian Kartz (Herold), Wolfram Schronen (Till); Musikalische Begleitung während der Sitzung mit Musikverein 1821 Neuerburg unter der Stabführung von Klaus Berlingen