Bilanz : Polizei zum Karnevalswochenende: Viel Alkohol, einige Schlägereien und ein Mann, der vom Wagen fällt

Alkohol und Karneval gehen meist Hand in Hand. Symbolfoto. Foto: dpa-tmn/Thomas Banneyer

Trier Ein größerer Einsatz in Speicher beschäftigte die Einsatzkräfte. Wo es sonst noch Probleme und einen schwer verletzten Umzugsteilnehmer gegeben hat.

Reichlich Alkohol gehört für viele Närrinnen und Narren zu Karneval. Dementsprechend hat es am Wochenende einige Zwischenfälle gegeben, die nach Aussage der Polizei aber überwiegend im normalen Rahmen gewesen sind. Lediglich in der Eifel wurden zwei Fälle von Körperverletzungen bekannt.

Auseinandersetzungen im Eifelkreis

Demnach haben in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Samstagabend nach dem Karnevalsumzug mehrere Menschen einen 21-Jährigen geschlagen, getreten und bedroht. Ein Mann, der helfen wollte, wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls angegriffen. Auch ein Messer war im Spiel. Der junge Mann war nach eigener Aussage und nach Aussagen von Zeugen ohne erkennbaren Grund zunächst von einer einzelnen Person provoziert worden. Dieser kehrte kurz darauf mit einer 15-köpfigen Gruppe zurück. Mindestens fünf Personen wurden handgreiflich und schlugen und traten den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Angriff nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und am Körper. Ein 45-jähriger Mann der versucht hatte, den Angriff zu stoppen, wurde ebenfalls von mehreren Faustschlägen ins Gesicht getroffen. Die Polizei nahm einen 17-Jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die Identität von drei weiteren männlichen Haupttatverdächtigen konnte geklärt werden

Auch in Schleid im Eifelkreis Bitburg-Prüm musste die Polizei am Samstagabend eingreifen. Dort hatte ein 16-Jähriger im Sanitätszelt am Rande einer Karnevalsparty eine Rettungssanitäterin mit einem Ellenbogenschlag in die Rippengegend leicht verletzt und mehrere Personen bespuckt. Die Beamten nahmen den betrunkenen Jugendlichen daraufhin in Polizeigewahrsam. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. In Bitburg schließlich kam es am Rande des Fastnachtsumzugs zu einer Schlägerei, bei der die Polizei einschritt. Sie musste dabei einen Elektroschocker einsetzen.

Zumeist ruhig in Trier und Bernkastel-Wittlich

Überwiegend ruhig war das Karnevalswochenende bis Redaktionsschluss auch in Trier, im Kreis Bernkastel-Wittlich sowie in den Kreisen Vulkaneifel und Trier-Saarburg. Lediglich in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) registrierte die Polizei am späten Samstagnachmittag bei einem Streit eine Körperverletzung. Zur Schwere der Verletzung ist nichts bekannt.

Schwerer Unfall an der Mosel

Schwer verletzt wurde hingegen ein junger Mann am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf der B 53 bei Enkirch im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der sei, so berichtet es die Polizei, deutlich alkoholisiert als Beifahrer auf einem Traktor mitgefahren, der als Zugmaschine eines Karnevalsanhängers gedient habe. Das Gespann hatte vorher am Karnevalsumzug in Enkirch teilgenommen. Die verletzte Person sei während der Fahrt vom Traktor nach hinten heruntergerutscht und auf die Straße gefallen, wo er vom doppelachsigen Anhänger überrollt worden sei, so die Beamten.