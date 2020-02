Umzug Bleialf: Die Bleialfer feiern

Einmal rund um den Schneifel-Dom in Bleialf. Ausgelassene Stimmung und gefühlt tausende feierwillige Jecken, die am Samstag in Bleialf einfielen - rund um St. Mariä Himmelfahrt war sprichwörtlich der Teufel los. Mit 35 Wagen und etwa 20 Fußgruppen ist der Bleialfer Umzug einer der größten und buntesten der Region. Am dritten Karnevalstag sind die Jecken noch frisch und munter. Gut so denn am Sonntag und Montag stehen noch einige weitere Umzüge an. Foto: Vladi Nowakowski