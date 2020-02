Karneval : Umzug in Schönecken unter blauem Himmel

Karnevalsumzug in Schönecken 2020. Foto: Marius Kretschmer

Schönecken Üblicherweise ist der Straßenkarneval in der Eifel kalt und diesig. Nicht so in Schönecken.

Denn, „wenn hier was los ist, dann scheint die Sonne“, meint Achim Cremer, Vorsitzender des Karnevalsvereins Schön­ecken-Wetteldorf. 29 Wagen und ein paar Fußgruppen bahnten sich ab 14.11 Uhr bei strahlendem Sonnenschein durch den Flecken.

Karnevalsumzug in Schönecken 2020. Foto: Marius Kretschmer