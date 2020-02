Umzug Arzfeld : Kleiner, aber familienfreundlicher

Arzfeld (red) Erstmals hat der TuS Arzfeld zum Karnevalsumzug eingeladen. Nach der Neuausrichtung des Zuges (der TV berichtete) ist der mit acht Fußgruppen und zwei Motivwagen kleiner, aber sehr familienfreundlich geworden.

Nicht nur am Straßenrand standen viele Kinder, auch in den bunt kostümierten Fußgruppen flitzte der karnevalistische Nachwuchs mit – oder ließ sich bequem kutschieren. Um den Schwerpunkt auf einen Umzug für alle weiter zu betonen, wurde während des Umzugs nur relativ leise Musik gespielt – die Kinder am Straßenrand konnten ohne Gehörschutz zuschauen. Im Anschluss genossen sie die Fastnacht bei ihrer Kinderdisco im Dorfgemeinschaftshaus, Motivwagen durften dann auf dem Dorfplatz Party machen. Foto: Anke Pfeifer