Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht : Stimmung mit Affen und Giraffen in Wincheringen

Geben eine gute Figur ab: Die tanzenden Männer bei der Kappensitzung in Wincheringen. Foto: Anne Kleinert

Wincheringen Der Karnevalsclub Wincheringen hat ein großes Programm auf die Beine gestellt.

Das neue Prinzenpaar Astrid Bohn und Paul Useldinger wurde in einer eigenen Veranstaltung in sein Amt eingeführt. Ortsbürgermeister Elmar Schömann übergab den Schlüssel der Gemeinde und ließ es sich anschließend nicht nehmen, einen Vortrag über die politischen Themen in Wincheringen vorzutragen der mit viel Applaus bedacht wurde. Weitere Punkte waren Tänze der Garden, Gesang von Britta Loch und Sina Philipps und die Verabschiedung der alten Prinzenpaare. Als Abschluss des Abends schaute Kamelle Kapelle für einen Gastauftritt vorbei und brachte die Halle zum Beben.

Kappensitzung

Die beiden Kappensitzungen standen in dieser Session unter dem Motto „Ob Aaff, Giraff ödder Hünn, an Wenicher rieft den Zoo Wei rünn“. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert. Zu Beginn erfolgte der Einmarsch des tierischen Sechserrates samt den Sitzungspräsidenten Petra Welter und Jürgen Philipps. Anschließend tanzte die Jugendgarde, bevor das Prinzenpaar die Bühne betrat und seine Rede vortrug. Nach dem Tanz der Prinzengarde betrat Johannes Permesang als erster Büttenredner die Bühne und erzählte über die verrückten Erlebnisse als Zoowächter.

Anschließend zeigten die beiden Tanzmariechen Jenny Repplinger und Maéva Denzer ihr ganzes Können. Zum ersten Mal in der Bütt war der nächste Redner: Rene Beck. Er berichtete aus seinem Leben als Pastor. Am Ende seines Vortrages erhob sich die Narhalla und spendete verdienten Applaus – ein Höhepunkt des Abends. Bevor es in die Pause ging, gab es den Showtanz aus Schoden.

Die zweite Hälfte wurde mit einem Sketch eröffnet. Weiter im Programm ging es mit Knalli alias Manfred Philipps mit einer gereimten Rede. Die Stimmung steigerte sich, als der Showtanz aus Fisch präsentiert wurde (zweite Sitzung: Showtanz aus Freudenburg). Als nächster Redner betrat Easy alias Aloysius Wietor die Bühne und erzählte von seinen Erlebnissen. Dann heizte das Männerballett mit einer Tanzeinlage die Stimmung an. Mit dem Finale um Britta Loch und Sina Philipps schloss die Kappensitzung.

Kappensitzung Wincheringen. Foto: Anne Kleinert

