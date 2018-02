Märchenhafte Fastnacht in Schoden

Karnevalsfreunde Hau Rein begeistern in ihrer ersten Sitzung der Session rund 230 Narren.

Ein schummriger Vollmond steht über dem Schodener Zauberwald und dem Hexenhäuschen. Nebelschwaden steigen auf und erzeugen eine geheimnisvolle Atmosphäre im Bürgerhaus, wo die Aktiven der Karnevalsfreunde Hau Rein sich ganz der Märchenwelt der Gebrüder Grimm verschrieben haben. Viele der 230 Narren im Saal hatten sich in der Kostümierung und Gesichtsbemalung dem Thema angepasst. Hier feierte ein wirklich buntes Völkchen Fastnacht. Immer wieder knüpften Redner die Verbindung der echten Märchen zur Wirklichkeit, denn es werden immer noch viele Märchen erzählt. In Wort und Gesang wurde von der lokalen bis zur internationalen Politik auf die Schippe genommen. Fantasievolle Tanzeinlagen unterstrichen den märchenhaften Charakter der Schodener Fastnachtsschau, in der auch mal ein böser Wolf mit Hilfe von acht Geißlein fliegen lernt.

Die Akteure:

Sitzungspräsidenten Jenny Bauschert, Matthias Zeimet, Mona Loch. Alice im Wunderland (Tanzgruppe): Annalena Welsch, Elena Knod, Eva Linster, Janine Pauly, Lea Bauschert, Lena Döhn und Leonie Knod, Uli Müller. Zahnfee (Rede): Elmar Zeimet. Sängerinnen: Carina Klein, Carolin Wagner, Esther Bamberg. Goldmarie und Pechmarie (Rede): Vanessa Burchhardt, Katja Luxemburger. Der dicke Wolf und die acht Geißlein (Männerballett): Frank Maxminer Franz-Jürgen Kramp, Gerhard Schreiner, Marco Burchhardt, Marco Welsch, Martin Bach, Paul Loch, Rainer Bach, Thomas Reinert, Leitung Daniela Müller. Prinzessin auf der Palme (Rede): Jenny Bauschert. Der böse Wolf (Rede): Gerhard Schreiner. Sommermärchen (Rede): Dennis Klein. Die sieben Zwerge (Tanz „Überspitzen“): Fabio Schuh, Luis Schreiner, Pascal Linster, Philipp Wczulek, Simon Thomé, Til Karges, Tom Rommelfanger. Leitung Jenny Bauschert. Bremer Stadtmusikanten (Band): Dennis Klein, Fabrice Marquenie, Julian Lambertz, Matthias Bamberg, Michael Settinger. Märchen-Man (Rede): Thomas Bach. Aladin (Tanz): Anna Döhn, Anna Karges, Carina Klein, Eva Steuer, Laura Wagner, Lisa Hettinger, Selina Wener, Theresa Schwan, Leitung Carolin Wagner.

Es wirkten weiterhin mit:

Winzerkapelle Wiltingen. Bühnenarbeiter: Christian Bach, Fabio Schuh, Frank Maxminer, Jörg Maxminer, Marco Burchhardt, Sebastian Steuer, Tom Rommelfanger. Schminkteam: Esther Bamberg, Martina Michels, Meike Zimmer, Michaela Gasthauer. Bühnenbau: Carolin Wagner, Andreas Fisch und Helfer. Saaldekoration: Jenny Bauschert und Helfer. Technik: Julian Lambertz, Kai Rommelfanger. Heftchen: Rudi Klein, Matthias Zeimet. Garde: Jana Funken, Laura Bauschert, Viola Bach

Weitere Termine:

Kappensitzung am Freitag, 9. Februar, 20.11 Uhr

Fastnachtsumzug am Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr