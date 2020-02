Kostenpflichtiger Inhalt: Karnevalsumzug : Mit dem Freudenburger Karnevalsklub geht es um die Welt

Freudenburg (whrc) Das Karnevalsmotto in Freudenburg in diesem Jahr lautete „Freudenburg, Spanien, Afrika – rund um die Welt mit dem FKK!“. 19 Gruppen und Wagen haben sich am Umzug beteiligt, den der Freudenburger KarnevalsKlub organisiert hat.

Umzug in Freudenburg. Foto: Wilfried Hoffmann