Karnevalsumzug Ockfen 2020 : Disco-Fieber beim Rosenmontagszug in Ockfen

Am Rosenmontag feierten die Närrinnen und Narren auch in Ockfen. 18 Wagen und Fußgruppen zogen durch die gut gefüllten Straßen. Ganz unter dem Ockfener Motto "Discobeats und bunte Farben Ockfen Heilei in den 80er und 90er Jahren" nahmen auch zahlreiche Gruppen aus der Ortsgemeinde teil. Veranstaltet wurde der Umzug von den Fastnachtsfreunden Ockfen Heilei. Foto: Wilfried Hoffmann