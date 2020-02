Volle Gassen beim Straßenkarneval in Wincheringen

Wincheringen (bla) Unter dem Motto: „Ob Aaff, Giraff ödder Hünn, an Wenicher rieft den Zoo Wei rünn“ fand der Fastnachtsumzug n Wincheringen statt. Zahlreiche verkleidete Tiere und viele andere bunte Gestalten säumten die Straßen von Wincheringen.

In 32 Gruppen zogen 570 Aktive an knapp 10 000 Narren vorbei – laut Veranstalter so viele wie selten zuvor. Den Schluss bildete das Prinzenpaar Astrid I. und Paul I. mit ihren Garden. Foto: Florian Baes