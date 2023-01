Karneval : „Alle Jecken da draußen, macht mit beim Saarburger Umzug!“ – Dringlicher Appell der Veranstalter

Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Erst wenige Gruppen haben sich für den Saarburger Umzug angemeldet. Der Verein Saarburger Fastnacht hofft auf mehr. Woran es hakt und was der Verein in dieser Session anders macht.

Gerade mal zehn Gruppen und Wagen haben sich bislang für den Saarburger Umzug am Samstag, 18. Februar, angemeldet. Kein Grund für Mitorganisator Philip Hoffmann, nervös zu werden. Denn die Anmeldefrist läuft erst am 12. Februar aus. Außerdem weiß Hoffmann aus den Vorjahren, dass sich viele Gruppen kurz vor knapp anmelden. Dennoch schickt der Vorsitzende des Vereins Saarburger Fastnacht über den TV einen flammenden Appell an „alle Jecken da draußen“: „Macht mit, stellt eine Gruppe zusammen, seid bunt und helft uns, dieses schöne Brauchtum weiter am Leben zu halten! Wir freuen uns über jeden Wagen und jede Fußgruppe!“

Karneval Saarburg: Wahrscheinlich weniger Jecken und Besucher

Der Hintergrund: Hoffmann rechnet damit, dass zum Umzug diesmal weniger Gruppen und auch Zuschauer kommen als in den Vorjahren. Beim vergangenen Mal – das war 2020, noch vor Corona – waren es noch mehr als 30 Gruppen und maximal 4500 Besucher. Doch haben die Karnevalisten mittlerweile vielerorts zu kämpfen. Der Konzer Umzug, der am 12. Februar steigen sollte, wurde gar abgesagt, weil es zu wenige Anmeldungen gab.

Wie die Konzer Karnevalisten macht auch Hoffmann mehrere Gründe für die Misere aus. So hat seiner Meinung nach die Bereitschaft, etwas ehrenamtlich zu veranstalten, durch die Pandemie und die damit verbundenen Auflagen zur Isolation stark abgenommen. Auch sein eigener Verein hat Nachwuchsprobleme, stellt er fest. Als weiteren Grund nennt der Vereinsvorsitzende die Auflagen für Karnevalswagen; sein Verein ist mit zwei Wagen auch betroffen. Nicht nur, dass die Gefährte viele technische Anforderungen erfüllen müssten. Die Akteure benötigten auch eine Betriebserlaubnis und ein Brauchtumsgutachten. Das koste mehrere Hundert Euro und bedeute Aufwand, denn die Karnevalswagen müssten durch einen Sachverständigen einer Prüfstelle begutachtet werden. Es trifft offensichtlich auch die großen Vereine. So hat Hau Ruck Saarburg im Gegensatz zu sonst keinen Wagen, sondern nur eine Fußgruppe für den Umzug angemeldet.

Neuer Trend? Vereine wollen weg von den Wochentagen

Auch neue Terminkollisionen erschweren es laut Hoffmann, den Saarburger Umzug zu organisieren. So haben Ockfen und Greimerath ihren Zug ebenfalls auf den Saarburger Termin verlegt. Der Greimerather Carnevalsverein und die Ockfener waren sonst an Rosenmontag unterwegs. Zeigt sich da ein neuer Trend weg von Rosenmontag und Faschingsdienstag, weil Akteure und Zuschauer schon wieder arbeiten müssen? Für die Ockfener war das ein Grund für die Verlegung. Für die Irscher auch. Sie sind seit mehr als 100 Jahren dienstags durchs Dorf gezogen sind und haben ihren Umzug erstmals auf Sonntag, 12. Februar, vorverlegt.

Wie in Irsch: Zurück zum ursprünglichen Karneval

Ähnlich wie in Irsch wollen auch die Verantwortlichen in Saarburg wieder hin zum ursprünglichen Karneval und zu mehr Familienfreundlichkeit. Das bedeutet: mehr Fußgruppen, dazu Musikvereine und nur wenige Prunkwagen. Hoffmanns persönlicher Wunsch: „Männer und Frauen sind mit Körbchen unterwegs und verteilen Mäuschen und Schmiere.“ Denn was der Fastnachtsliebhaber in den vergangenen Jahren auch beobachtet hat, ist: „Die Zeit des Wurfmaterials ist vorbei. Gerade kleinere Dinge wie Bonbons bleiben liegen.“ Ansonsten hat sich der Saarburger Umzug bereits in den vergangenen Jahren stark Richtung Familienfreundlichkeit gewandelt. Bis 2018 war er noch ein Nachtumzug mit stark alkoholisierten und entsprechend enthemmten Narren sowie teilweise sehr lauter Musik, die von Wagen schallte.

Karneval Saarburg: Kürzere Zugstrecke, weniger Feuerwehr

Um den Aufwand für die Sicherheitsauflagen in diesem Jahr zu verringern, hat der Verein Saarburger Fastnacht die Zugstrecke von zwei auf 1,2 Kilometer verkürzt. Anstatt durch den Stadtteil Beurig ins Saarburger Zentrum zu ziehen, starten die Narren nun im Stadtteil Niederleuken an der Sesselbahn und laufen durch die Graf-Siegfried-Straße in die Heckingstraße. Das spart laut Hoffmann Personal, denn jede Zufahrt muss von Feuerwehr, THW oder Polizei abgesperrt werden. Zudem entfallen, so die Hoffnung, Lücken ohne Zuschauer, wie es sie an der langen Strecke gab. Und ganz wichtig: Der Bahnübergang, sicherheitstechnisch eine große Herausforderung, fällt weg.

Karneval Saarburg: Dieses Mal gibt es Mehrwegbecher