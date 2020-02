Fastnacht: Zirkus Hau-Rein ist ausverkauft

Schoden Bei der ersten Sitzung der Karnvalsfreunde Schoden gab es teils artistische Nummern.

In einem stilechten Zirkuszelt mit einer prachtvollen Manege eröffneten die Sitzungspräsidenten Jenni Bauschert, Matthias Zeimet und Mona Loch die ausverkaufte Sitzung der Karnevalsfreunde Schoden Hau-Rein. Das Motto: Treten Sie ein in den Zirkus Hau-Rein. Als erster Redner führte Elmar Zeimet als Seiltänzer das Publikum durch die Ereignisse des vergangenen Jahres. Unter der Leitung von Carina Klein begeisterten acht junge Artistinnen der neuen Tanzgruppe mit ihrem Können das Publikum. Dafür ernteten sie tosenden Applaus und machten die Manege erst nach verdienter Zugabe wieder frei.

Was für ein Zirkus in der Ortsgemeinde Schoden seit den Neuwahlen des Bürgermeisters stattfand, berichtete Esther Bamberg Sie hatte zahlreiche pikante Details aus dem Privatleben des Ortschefs mitgebracht, über die das Publikum staunte und lachte. Nach einer kurzen Pause rockte die als Zirkustiere verkleidete Band den Saal. Popcornverkäuferin Jenni Bauschert berichtete von den Widrigkeiten mit ihren Arbeitskollegen. Im Anschluss zeigten die Incredible Pissinskis ihre Akrobatik-Show. Mit Koordination, Kondition und Körperbeherrschung glänzte das Männerballett in der Manege.