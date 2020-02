Fastnacht : Bettina und Ronnie regieren Leiwener Narrenschar

Info

Axel Spieles (Sitzungspräsident), Stephan Lentes (Erster Vorsitzender), Majoretten (Tanz), Nik I. & Josie I. (Kinderprinzenpaar), Kindergarde (Tanz) Anja Skorjanec, Hannah Junk, Natascha Jostock (Büttenrede „Die 3 Dorfpolitessen“), Jugendgarde (Tanz), Prinzessin Bettina I. aus dem Hause Boht, Helferin der Eltern und Kinder in Not und Prinz Ronnie I. aus dem Tulpenland, an der Mosel er die Liebe fand (Neues Leiwener Prinzenpaar), Prinzengarde (Tanz), Hädeborja Flappessen (Karnevalsfreunde aus Heidenburg), Joachim Hagen (Büttenrede „Der Lückenfüller“), De Groalessen (Gesangsgruppe aus Leiwen), Senta Schmitt (Büttenrede „Die Gemeindesekretärin“), Sarah Nulkes (Funkenmariechen), Heiner Martini (Büttenrede „Der Aushilfsdoktor“), Showtanzgruppe des KV Livia (Tanz „Die 90er/2000er“), Julia Werner, Claudia Hermes (Büttenrede „Make Leiwen sexy and other things“).