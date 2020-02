Franzenheim Der Heimat- und Karnevalverein Franzenheim hat zwei Sitzungen komplett mit eigenen Akteuren bestritten.

Der Heimat- und Karnevalverein Franzenheim (HKF) hat zu seinen überregional bekannten Kappensitzungen geladen. In zwei ausverkauften Veranstaltungen wurde das Publikum nicht enttäuscht. Denn in der kleinen Franzenheimer „Europahalle“ erlebten die jeweils 130 Gäste echte Fastnachtsstimmung, die Ihresgleichen sucht.

Als erster Redner erzählte Jürgen Heinzel, was man so in einer „erträumten“ Kommune alles erlebt. Die darauf folgende Tanzeinlage der Bad Boys alias junges Männerballett heizte die Stimmung kräftig an für den anschließenden Gesang des „alten“ Männerballetts. Die Dorfstadtwerke wurden vertreten durch Thomas Pick, der ein erstklassiges Debüt in der Bütt ablieferte. Abgerundet wurde die erste Sitzunghälfte durch den Showtanz der Q-Angels und des HKF-Tanzmariechens Nina Pick.