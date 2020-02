Naurath/Eifel Der Karnevalsverein in Naurath/Eifel hatte ein üpppiges Programm zusammengestellt.

Bei der Sessionseröffnung ging es hoch her in der vollbesetzten Narrhalla in Naurath/Eifel. Für seine Gäste hatte der KV Naurather Kuckuck 1977 ein buntes Programm mit Tänzen und Büttenreden zusammengestellt. Sitzungspräsident Stephan Denis hatte ein leichtes Spiel bei bester Stimmung im Saal. Bemerkenswert ist, wie viele Tänzerinnen und Tänzer der Verein auf die Bühne bringt. Jugendarbeit wird in Naurath großgeschrieben. Etliche Büttenredner lockerten das Tanz-Programm auf. Selbstverständlich waren auch befreundete Vereine mit großen Abordnungen zur Sessionseröffnung angereist. Alle waren sich einig, dass Naurath immer eine Reise wert ist.