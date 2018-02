Lok an der Zugspitze: Welschbillig gibt Volldampf

Zum närrischen Endspurt am Fastnachtsdienstag ziehen 55 kostümierte Gruppen und aufwendig dekorierte Wagen durch den Ort. Von Alexander Krist

Bei Kaiserwetter haben Tausende Karnevalisten den Sessionsabschluss beim großen Umzug in Welschbillig gefeiert. Insgesamt 55 Gruppen und Wagen sorgten für reichlich Stimmung am Straßenrand. Der Ausrichter, der Karnevalsverein KV Welschbillig, trug seinen Teil zum heimischen Umzug unter dem Motto „Hardrockcafé“ bei. Mit dabei waren aber auch zahlreiche Gäste aus den umliegenden Gemeinden. Ob aus Butzweiler, dem kleinen Röhl oder der Fidei, der Welschbilliger Umzug zieht nach wie vor die närrischen Massen an, die nach Rosenmontag noch ein wenig weiterfeiern wollen.

Besonders eindrucksvoll hatte die KG Röhl ihren Wagen zum Motto „Glücksbärchen auf der Wolkenburg“ geschmückt. Auch ein riesiges Piratenschiff und der liebevoll dekorierte Wagen des KG Voll (Normal) sorgten für Begeisterung beim Publikum. Gäste aus Trierweiler-Sirzenich kamen als Engel und Teufel kostümiert, die Frauengruppe Ralingen als bunte Vögel.

Der Freundeskreis Niederweis hatte sich weiße Kittel und Kochmützen übergezogen. Die Karnevalisten stellten Spitzenköche dar aus dem erfolgreichen Animationsfilm „Ratatouille“. Darin entdeckt eine Ratte in Paris ihre Liebe zur Feinschmeckerküche.

Laut dem Veranstalter waren insgesamt zehn Gruppen mehr im Dorf unterwegs als im Vorjahr. Nach dem Umzug klang die Party im Welschbilliger Gemeindehaus aus.

