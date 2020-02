Karneval : Frittierter Fisch und Glühwein beim Karnevalszug in Klüsserath

Frittierter Fisch und Glühwein beim Karnevalszug in Klüsserath

Klüsserath (jsf) Der Angelverein Klüsserath nutzte seinen Wagen beim Umzug, um etwas Nachwuchswerbung zu machen: „Nachwuchsangler gesucht (m/w/d)“ stand dort gut sichtbar. Die Mitglieder verteilten derweil frittierten Fisch und Glühwein.

Rund zehn Gruppen nahmen an dem Umzug im Weinort Klüsserath teil, darunter auch die FKK-Mannschaft Feuerwehrkapelle Klüsserath, die übrigens am 25. April ein Konzert gibt. Nach dem Umzug wurde in der Grundschulhalle weitergefeiert. Foto: Jan Söfjer